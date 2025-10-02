Знайдено рідкісний інструмент для укладання волосся XIII століття (Фото)

У замку Ейлін Донан у Дорні, що у західному нагір'ї Шотландії, було виявлено рідкісний гравуар, середньовічний інструмент для укладання волосся. Це один із трьох екземплярів, знайдених у Великій Британії, і перший з них, знайдений у Шотландії. Про це повідомляє ВВС.

Цей інструмент датується 13 століттям і виготовлений з рогів благородного оленя. Він є єдиним виробом: майстерно різьбленою ручкою, що зображує фігуру в капюшоні в драпірованому вбранні, що тримає книгу, і тупим загостреним кінчиком.

Доктор Блеквелл, старший куратор відділу середньовічної археології та історії в [Національних музеях Шотландії], сказав, що гравюар, ймовірно, був частиною набору, до якого також входили дзеркало та гребінець. Вона сказала: «Гравуар використовувався для акуратного проділу волосся та створення вишуканих зачісок – це неймовірно рідкісні предмети». «Вони походять з Франції, де мода на створення складних зачісок, здається, поширилася по всій північній Європі приблизно в XIII столітті».

Французькі гравюри зазвичай виготовляли зі слонової кістки. Це робить цей екземпляр ще більш незвичайним, оскільки це був французький предмет, виготовлений на місці з місцевих матеріалів.

Оригінальний замок був збудований у 13 столітті на крихітному острові Ейлін-Донан у місці злиття трьох морських озер. Він був важливим оборонним укріпленням місцевих гельських лордів проти вікінгів, які контролювали більшу частину території на той час. Найбільшого розмаху він досяг у 14 столітті.

Він став оплотом клану Маккензі, можливо, вже в середині 14 століття, і замок був місцем багатьох кланових сутичок. Маккензі стали на бік якобітів під час повстання 1715 року, але на той час замок був у жалюгідному стані. У 1719 році в замку розмістилися проякобітські іспанські солдати та 343 бочки пороху. Англійці дізналися про майбутню поставку зброї з Іспанії та відправили військові кораблі на перехоплення. Вони бомбардували замок протягом трьох днів, але навіть без даху та старий, замок все ще витримував штурм завдяки своїм феноменальним стінам, товщина яких у деяких місцях становила 14 футів. Зрештою, англійські війська висадилися, розгромили 46 іспанських захисників вручну та, нарешті, зруйнували замок, підпаливши всі 343 бочки гарматної потужності.

Протягом 200 років замок був лише руїнами. Сучасний замок був збудований у 1920-х роках, а його ностальгічна фантастична краса та мальовниче розташування зробили його культовим образом Шотландії, який можна побачити в багатьох рекламних роликах, телевізійних програмах та фільмах.

Оскільки від первісного замку залишилося мало слідів, про життя в Ейлін Донан у період його розквіту в XIII та XIV століттях відомо небагато. Благодійний фонд Конхра, власник замку, замовив серію розкопок, щоб знайти більше інформації.

Окрім гравюру, під час розкопок було виявлено брошки, ігрові фішки, кістки тварин, залізну арфу та керамічні тиглі, що використовувалися для плавлення міді, срібла та золота. Тиглі свідчать про те, що в замку виготовлялися металеві предмети. Дослідники Національних музеїв Шотландії стверджують, що це одна з найважливіших колекцій середньовічних металообробних інструментів у Великій Британії.

Нагадаймо, раніше ми писали про наскельні малюнки тварин віком 12 000 років, які були знайдені у пустелі Саудівської Аравії.