Надзвичайні події

Чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК у Кривому Розі: один із них у тяжкому стані

Чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК у Кривому Розі: один із них у тяжкому стані

Сьогодні, 2 жовтня, вранці, в Кривому Розі стався напад на військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Під час перевірки документів громадянин, якого зупинили уповноважені особи, дістав холодну зброю та завдав поранень двом працівникам ТЦК. Про це повідомив обласний ТЦК.

Після скоєного нападу зловмисник втік з місця події. Обох постраждалих військовослужбовців було оперативно госпіталізовано до лікувального закладу.

Один із поранених наразі перебуває у важкому стані.

Повідомляється, що особу ймовірного нападника вже встановлено, і з ним розпочаті слідчі дії. Згідно з чинним законодавством, йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

пораненняТЦКніж
