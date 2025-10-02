$10 000+ зарплата в НАЗК: Оновлений рейтинг Мінфіну показав космічні суми в керівництва держорганів

Міністерство фінансів України оновило дані про середні заробітні плати працівників державних органів за серпень, які традиційно викликають значний суспільний резонанс. Оприлюднений рейтинг показав суттєву різницю в оплаті праці як між відомствами, так і між різними категоріями працівників усередині структур.
У фокусі уваги опинилося керівництво НАЗК, чия середня зарплата склала вражаючі 366 тис. грн, значно випередивши інші відомства. Високі показники також зафіксовані у судовій гілці влади.
ТОП-5 середніх зарплат керівництва державних органів
Окремий рейтинг демонструє розміри зарплат у судовій системі. Найбільше середнє нарахування отримало керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), обійшовши інші ключові органи.
Керівництво судової влади:
Середні зарплати за категоріями працівників
Значна диспропорція спостерігається і на рівні середньої оплати праці нижчих ланок.
-
Керівники структурних підрозділів: Тут також домінує НАЗК із середньою зарплатою 130,3 тис. грн. У першу трійку також увійшли АМКУ (125,8 тис. грн) та Фонд держмайна (123,8 тис. грн).
-
Спеціалісти: Найбільше заробляють спеціалісти Мінекономіки (93 тис. грн), за ними — Рахункова палата (92,5 тис. грн).
-
Працівники з обслуговування: Найвищу середню зарплату в цій категорії зафіксовано у НАДС — 169,8 тис. грн, що є аномально високим показником для цієї категорії порівняно з іншими відомствами.
-
Патронатна служба (помічники): Лідером є Секретаріат Омбудсмена (96,7 тис. грн).
Оприлюднені Мінфіном дані про середні заробітні плати у держорганах за серпень традиційно стануть предметом обговорень щодо справедливості та обґрунтованості оплати праці у секторі державного управління.
Оприлюднені Мінфіном дані про середні заробітні плати у держорганах за серпень традиційно стануть предметом обговорень щодо справедливості та обґрунтованості оплати праці у секторі державного управління.