$10 000+ зарплата в НАЗК: Оновлений рейтинг Мінфіну показав космічні суми в керівництва держорганів

Міністерство фінансів України оновило дані про середні заробітні плати працівників державних органів за серпень, які традиційно викликають значний суспільний резонанс. Оприлюднений рейтинг показав суттєву різницю в оплаті праці як між відомствами, так і між різними категоріями працівників усередині структур.

У фокусі уваги опинилося керівництво НАЗК, чия середня зарплата склала вражаючі 366 тис. грн, значно випередивши інші відомства. Високі показники також зафіксовані у судовій гілці влади.

ТОП-5 середніх зарплат керівництва державних органів

Місце Відомство Середня зарплата (тис. грн) 1 НАЗК 366 2 Міннацєдність 289 3 Фонд держмайна 284 4 НАДС 255,9 5 Рахункова палата 209,4

Окремий рейтинг демонструє розміри зарплат у судовій системі. Найбільше середнє нарахування отримало керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), обійшовши інші ключові органи.

Керівництво судової влади:

Місце Відомство Середня зарплата (тис. грн) 1 ВККС 263,6 2 ВАКС 233,1 3 КСУ 193,5

Середні зарплати за категоріями працівників

Значна диспропорція спостерігається і на рівні середньої оплати праці нижчих ланок.

Керівники структурних підрозділів : Тут також домінує НАЗК із середньою зарплатою 130,3 тис. грн . У першу трійку також увійшли АМКУ (125,8 тис. грн) та Фонд держмайна (123,8 тис. грн).

Спеціалісти : Найбільше заробляють спеціалісти Мінекономіки ( 93 тис. грн ), за ними — Рахункова палата (92,5 тис. грн).

Працівники з обслуговування : Найвищу середню зарплату в цій категорії зафіксовано у НАДС — 169,8 тис. грн , що є аномально високим показником для цієї категорії порівняно з іншими відомствами.

Патронатна служба (помічники): Лідером є Секретаріат Омбудсмена (96,7 тис. грн).

Оприлюднені Мінфіном дані про середні заробітні плати у держорганах за серпень традиційно стануть предметом обговорень щодо справедливості та обґрунтованості оплати праці у секторі державного управління.

