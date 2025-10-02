﻿
$10 000+ зарплата в НАЗК: Оновлений рейтинг Мінфіну показав космічні суми в керівництва держорганів

Міністерство фінансів України оновило дані про середні заробітні плати працівників державних органів за серпень, які традиційно викликають значний суспільний резонанс. Оприлюднений рейтинг показав суттєву різницю в оплаті праці як між відомствами, так і між різними категоріями працівників усередині структур.

У фокусі уваги опинилося керівництво НАЗК, чия середня зарплата склала вражаючі 366 тис. грн, значно випередивши інші відомства. Високі показники також зафіксовані у судовій гілці влади.

ТОП-5 середніх зарплат керівництва державних органів

Місце Відомство Середня зарплата (тис. грн)
1 НАЗК 366
2 Міннацєдність 289
3 Фонд держмайна 284
4 НАДС 255,9
5 Рахункова палата 209,4
Судова влада: ВККС — на вершині рейтингу

Окремий рейтинг демонструє розміри зарплат у судовій системі. Найбільше середнє нарахування отримало керівництво Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), обійшовши інші ключові органи.

Керівництво судової влади:

Місце Відомство Середня зарплата (тис. грн)
1 ВККС 263,6
2 ВАКС 233,1
3 КСУ 193,5
 
Крім того, ВККС лідирує у рейтингах для керівників структурних підрозділів (148,1 тис. грн) та патронатної служби (162,6 тис. грн).

Середні зарплати за категоріями працівників

Значна диспропорція спостерігається і на рівні середньої оплати праці нижчих ланок.

  • Керівники структурних підрозділів: Тут також домінує НАЗК із середньою зарплатою 130,3 тис. грн. У першу трійку також увійшли АМКУ (125,8 тис. грн) та Фонд держмайна (123,8 тис. грн).

  • Спеціалісти: Найбільше заробляють спеціалісти Мінекономіки (93 тис. грн), за ними — Рахункова палата (92,5 тис. грн).

  • Працівники з обслуговування: Найвищу середню зарплату в цій категорії зафіксовано у НАДС169,8 тис. грн, що є аномально високим показником для цієї категорії порівняно з іншими відомствами.

  • Патронатна служба (помічники): Лідером є Секретаріат Омбудсмена (96,7 тис. грн).

Оприлюднені Мінфіном дані про середні заробітні плати у держорганах за серпень традиційно стануть предметом обговорень щодо справедливості та обґрунтованості оплати праці у секторі державного управління.

Нагадаймо, раніше стало відомо, скільки грошей потрібно для щастя: рейтинг «комфортного» доходу для українських сімей.

 Автор: Галина Роюк

