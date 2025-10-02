﻿
Суспiльство

Осінь вирішила потішити українців: незабаром стане тепліше

Прохолодна погода в Україні протримається ще недовго, і вже наступного тижня температура повітря почне поступово підвищуватися. Найдовше прохолодна погода збережеться у західних областях, проте й там після 5 жовтня очікується потепління. Водночас на сході та півдні країни повітря буде відчутно тепліше — місцями до +18-20°С, повідомила  синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Метеоролог Наталія Голеня додає, що найближчими днями ще буде прохолодно і дощово, особливо на заході. Денна температура по країні здебільшого становитиме +8-13°С, а вночі очікується похолодання до +3-7°С у північних і західних областях.

Водночас наприкінці поточного тижня на півдні та сході температура підвищиться до +15-20°С, а сонячні дні сприятимуть більш комфортному перебуванню на вулиці. “Можливо, наступного тижня потепліє і на заході та півночі. Якщо дощі припинятимуться, прийде антициклон і сонячна погода, то температурний фон складе +15-18°С”, — пояснює Голеня.

Крім того, синоптики прогнозують, що підвищення температури супроводжуватиметься локальними опадами, зокрема короткочасними дощами на заході та в центрі країни. У той же час на сході та півдні очікується суха та сонячна погода.

Отже, українцям залишилося потерпіти ще кілька днів прохолоди, після чого осінь подарує більш комфортну температуру по всій країні.

Як повідомляло раніше ForUa, жовтень, на відміну від вересневих "літніх" днів, обіцяє принести відчутне осіннє похолодання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

