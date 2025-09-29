Жовтень, на відміну від вересневих "літніх" днів, обіцяє принести відчутне осіннє похолодання, що обумовлено, зокрема, стрімким зменшенням світлового дня. Однак, чи стане нинішній місяць типовою дощовою осінню, чи подарує нам приємні температурні сюрпризи, як це було 10 років тому? Синоптики дали довгострокові прогнози та розповіли, чого очікувати українцям.

Укргідрометцентр: Місяць помірних контрастів

Українські синоптики прогнозують, що жовтень буде помірним, навіть на 1 градус теплішим за норму. Середня місячна температура очікується на рівні 7-13° тепла, що на 5-6 градусів нижче, ніж у вересні. Кількість опадів буде в межах норми.

Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначає, що жовтень — це вже справжня осінь, і він буде місяцем контрастів:

Перша половина жовтня: Очікується вплив антициклону з півночі , що принесе сонячні, досить теплі дні і ясні прохолодні ночі без опадів. Заморозки на ґрунті (а на півночі — і в повітрі) є звичайним явищем для цього періоду.

Друга половина жовтня: Прогнозується більш дощовою, з випадінням місячної норми опадів. Температура повітря поступово знижуватиметься, хоча прогнозувати сніг чи ожеледицю наразі складно.

Для довідки: Абсолютний максимум температури для жовтня становить +34°!

Погодні сайти: Сонячна середина та "бабині літечка"

Узагальнений прогноз метеосайтів дає іншу картину:

Температурні рекорди малоймовірні.

Очікується багато сонячних днів і мало дощових.

В середині місяця прийде довге, хоч і не дуже тепле, бабине літо .

Можливі кілька коротких "бабиних літечок" (1-3 дні) в окремих областях, коли буде навіть жаркувато.

У другій половині місяця ймовірні заморозки, але снігу не передбачається.

Регіональні особливості:

Захід: Закарпаття буде найтеплішим (+16-18° вдень майже весь місяць). На решті заходу очікується прохолодніше, але з довгим бабиним літом (з 10 по 24 жовтня) , хоча температура не підніметься вище +15°.

Північ: Місяць почнеться з похолодання та дощів (+9-11°). Проте з 10 по 24 жовтня прийде тривалий період золотої осені з потеплінням до +14-15°. Наприкінці місяця — помітне похолодання та заморозки.

Центр: Початок місяця дощовий . Після 10 жовтня на два тижні встановиться сонячна, але прохолодна погода . Бабине літо закінчиться після 25 жовтня, принісши похолодання до +7-10° вдень і 0-2° вночі.

Схід: Перший тиждень буде напрочуд теплим (+20-22° вдень). З 8-10 числа прийде тривале, але прохолодніше бабине літо (+10-12° вдень). Наприкінці місяця знову очікується сонячна і суха, але холодна погода.

Південь: Тепла хмарна погода з невеликими дощами затримається найдовше – майже на два тижні (+18-22° вдень). Тривале, але прохолодніше бабине літо очікується з 13 по 20 жовтня. Кінець місяця — сонячний і сухий, але прохолодний.

Підсумок: Суттєві розбіжності у прогнозах

Спеціалісти Укргідрометцентру бачать жовтень як місяць контрастів: сухий і відносно теплий у першій половині та дощовий і прохолодний у другій. Натомість погодні сайти прогнозують хмарну погоду з опадами на початку і в кінці місяця, а в його середині — тривалу сонячну, але не надто теплу осінь.

Тож, хоча температурних рекордів "п'ятого місяця літа" може й не бути, сонячних днів у жовтні, схоже, буде вдосталь.