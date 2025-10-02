Низка країн ЄС застерігають щодо репараційного кредиту для України

Лідери Франції, Люксембургу та Бельгії висловили застереження щодо пропозиції Єврокомісії надати Україні “репараційний кредит” у розмірі 140 мільярдів євро. Обговорення відбулося на неформальному саміті ЄС у Копенгагені, повідомляє Reuters.

Згідно з пропозицією, кредити для України мали б фінансуватися за рахунок заморожених активів російського центробанку і повертатися після сплати Росією репарацій за завдану війною шкоду. Це дозволило б використати кошти вже у 2026-2027 роках.

Головне юридичне занепокоєння полягає в тому, що міжнародне право забороняє конфіскацію суверенних активів. Тому під час організації позики ЄС має знайти спосіб врахувати претензії Москви на активи свого центрального банку. Крім того, кредит має бути гарантований урядами ЄС, що породжує низку запитань: скільки гарантуватиме кожен уряд і хто отримає вигоду від закупівель зброї для України за рахунок позики.

Бельгія, де знаходиться більшість заморожених активів, наполягає на вагомих гарантіях ЄС на випадок раптового повернення активів. Франція та Люксембург підтримують цю точку зору. Франція також пропонує залучити до гарантування інші країни G7 — США, Канаду, Японію та Велику Британію — та купувати зброю не лише в США, а й у Європі.

Прем’єр Люксембургу Люк Фріден зазначив, що залишаються численні юридичні питання, зокрема щодо повернення позики у разі, якщо Росія не сплатить репарації. Прем’єр Нідерландів Дік Схоф закликав серйозно розглянути пропозицію за умови покриття всіх юридичних та фінансових ризиків.

Водночас пропозицію Єврокомісії рішуче підтримали прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Швеції Ульф Крістерссон. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що виконавчий орган ЄС розробить детальніший план та врахує всі занепокоєння лідерів країн-членів.

За даними Reuters, наразі у Euroclear накопичено 175 мільярдів євро готівки від заморожених російських активів. Перед наданням нового репараційного кредиту ЄС планує погасити позику G7 у розмірі 45 мільярдів євро, узгоджену минулого року.

