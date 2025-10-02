Нова фаза війни: США допоможуть Україні бити по енергетиці Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа вперше погодилася надати Україні розвідувальні дані для нанесення ракетних ударів по енергетичних об’єктах у глибині території Росії. Нещодавно Трамп дозволив розвідслужбам та Пентагону допомагати Києву у плануванні атак, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників. Окрім того, Вашингтон закликав союзників по НАТО надати аналогічну підтримку українським силам.

Йдеться про об’єкти, розташовані далеко від кордону з Україною — нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та інші енергетичні вузли. Мета таких ударів, за даними видання, полягає в тому, щоб позбавити Кремль доходів від нафти та енергетичних ресурсів, які фінансують війну проти України.

Американські офіційні особи уточнили, що це перший випадок, коли адміністрація Трампа безпосередньо долучатиметься до підготовки ударів по енергетичній інфраструктурі Росії. Досі підтримка США здебільшого зосереджувалася на обміні інформацією для оборонних і розвідувальних операцій, а також на передачі озброєнь для захисту території України.

Крім того, у Вашингтоні розглядають можливість постачання далекобійних крилатих ракет — зокрема Tomahawk і Barracuda, а також інших систем повітряного та наземного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Остаточне рішення про те, які саме зразки озброєнь можуть бути передані Києву, поки що не ухвалене.

Чиновники наголосили, що перед тим, як передати Києву розвіддані для ударів, вони очікують письмових інструкцій від Білого дому. У виданні підкреслюють: поєднання точнішої розвідки та потужнішої зброї здатне суттєво посилити ефективність атак України та завдати серйозних збитків енергетиці Росії.

Як повідомляло раніше ForUa, атаки українських дронів обвалили третину нафтопереробки РФ.