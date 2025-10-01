Російський паливний ринок зіткнувся з безпрецедентною кризою після атак українських безпілотників, які з початку серпня вразили понад два десятки великих нафтопереробних заводів (НПЗ) на території РФ. За даними російського агентства "Сіала", на які посилається РБК та The Moscow Times, станом на 28 вересня простоювали 38% потужностей з первинної переробки нафти, що становить 338 тисяч тонн на добу.

Масштаб простоїв – історичний рекорд

Масштаб зупинок на російських НПЗ став історично безпрецедентним, перевершивши попередній рекорд серпня 2023 року (23% потужностей) та рекорди 2022 і 2020 років.

Приблизно 70% цих простоїв, за підрахунками "Сіали", є результатом атак безпілотників. Це вивело з ладу близько чверті всієї російської нафтопереробки, або близько 236 тисяч тонн на добу.

Сукупний обсяг потужностей для виробництва бензину і дизпалива впав на 6% у серпні і ще на 18% у вересні.

Ключові НПЗ під ударом

У вересні після атак українських БПЛА зупинили випуск ще чотири російські НПЗ. Серед них:

"Кінеф" (Ленінградська область), другий за потужністю в Росії (зупинився 14 вересня).

Рязанський НПЗ "Роснефти" , один із топ-5 найбільших (зупинився 5 вересня).

Новокуйбишевський НПЗ (зупинив переробку 20 вересня).

Астраханський ГПЗ "Газпрому" (зупинився 22 вересня).

Дефіцит бензину

Наслідком цих масштабних зупинок стало значне падіння виробництва пального. За даними російського видання "Комерсант", виробництво бензину у вересні скоротилося на 1 мільйон тонн, а його дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання.

Ремонт ускладнений санкціями

Економіст Владислав Іноземцев, чиї слова цитує The Moscow Times, зазначає, що російські нафтові компанії мало що можуть зробити для швидкого виходу з кризи. Ремонт постраждалих заводів може тривати місяцями, особливо в умовах санкцій. Заборона на постачання західного обладнання, яке використовувалося для модернізації НПЗ, унеможливлює його швидку заміну, зокрема китайськими аналогами.