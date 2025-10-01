﻿
Спорт

У ФК «Динамо» розкрили річний бюджет клубу

У ФК «Динамо» розкрили річний бюджет клубу

Генеральний директор київського «Динамо» Дмитро Бріф оприлюднив фінансові показники клубу, розкривши розмір річного бюджету та основні статті витрат. Про це повідомляє Tribuna.com.

Бріф уточнив, що річний бюджет у розмірі 35–40 млн євро не враховує можливі витрати на трансфери гравців або суттєву модернізацію інфраструктури.

Він деталізував фінансові показники за останні два роки, підкресливши «колосальні витрати» в умовах воєнного часу:

Загальні витрати клубу у 2024 році склали 1,6 мільярда гривень. Серед основних статей:

  • Податки на зарплату: 212 млн грн (близько €4,86 млн).
  • Інші податки (переважно на землю, оскільки клуб має три об’єкти на великих ділянках): 17 млн грн (€390 тис.).
  • Комунальні платежі (газ, електрика, вода): 32,6 млн грн (€761 тис.).
  • Участь у змаганнях (виїзди, тренувальні збори, заявкові збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти): майже 155 млн грн (€3,53 млн).

Лише за вісім місяців 2025 року «Динамо» витратило понад 1 мільярд гривень. З цієї суми:

  • Податки: 191 млн грн (близько €4,15 млн).
  • Комунальні платежі: понад 50 млн грн (€1,1 млн).
 Автор: Сергій Ваха

Теги:

бюджетгрошіфутболНовини спортуФК Динамо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Російського генерал-майора заочно судитимуть за підрив Каховської ГЕС
Суспiльство 01.10.2025 17:45:26
Російського генерал-майора заочно судитимуть за підрив Каховської ГЕС
Читати
Ілля Забарний швидко адаптувався в ПСЖ і вже відзначився першим голом
Спорт 01.10.2025 17:31:24
Ілля Забарний швидко адаптувався в ПСЖ і вже відзначився першим голом
Читати
Держспецзв'язку розповіла про складну кібератаку на Сили оборони України
Надзвичайні події 01.10.2025 17:24:17
Держспецзв'язку розповіла про складну кібератаку на Сили оборони України
Читати

Популярнi статтi