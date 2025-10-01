У ФК «Динамо» розкрили річний бюджет клубу

Генеральний директор київського «Динамо» Дмитро Бріф оприлюднив фінансові показники клубу, розкривши розмір річного бюджету та основні статті витрат. Про це повідомляє Tribuna.com.

Бріф уточнив, що річний бюджет у розмірі 35–40 млн євро не враховує можливі витрати на трансфери гравців або суттєву модернізацію інфраструктури.

Він деталізував фінансові показники за останні два роки, підкресливши «колосальні витрати» в умовах воєнного часу:

Загальні витрати клубу у 2024 році склали 1,6 мільярда гривень. Серед основних статей:

Податки на зарплату: 212 млн грн (близько €4,86 млн).

Інші податки (переважно на землю, оскільки клуб має три об’єкти на великих ділянках): 17 млн грн (€390 тис.).

Комунальні платежі (газ, електрика, вода): 32,6 млн грн (€761 тис.).

Участь у змаганнях (виїзди, тренувальні збори, заявкові збори, оплата арбітражу, оренда стадіонів, перельоти): майже 155 млн грн (€3,53 млн).

Лише за вісім місяців 2025 року «Динамо» витратило понад 1 мільярд гривень. З цієї суми: