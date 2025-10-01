﻿
Надзвичайні події

Держспецзв'язку розповіла про складну кібератаку на Сили оборони України

Держспецзв'язку розповіла про складну кібератаку на Сили оборони України

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA виявила та дослідила серію цілеспрямованих кібератак на представників Сил оборони України, повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

"Для ураження комп’ютерів зловмисники, які відстежуються за ідентифікатором UAC-0245, використовують шкідливі XLL-файли, що маскуються під важливі документи. Наприклад, "Звернення УБД.xll" або документи щодо затримання осіб на кордоні. Розповсюдження здійснюється, зокрема, через месенджер Signal. Основною метою є встановлення повнофункціонального бекдору CABINETRAT для отримання віддаленого контролю над ураженою системою", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що на відміну від поширених атак із використанням документів Word, XLL-файли є виконуваними, і їх відкриття в Microsoft Excel ініціює складний, багатоетапний ланцюг ураження.

"Кінцева мета ланцюга – запуск прихованого процесу Excel, який автоматично завантажує loader.xll. Цей файл зчитує та виконує основний шкідливий компонент, прихований у звичайному PNG-зображенні. Цей шеллкод і є бекдором CABINETRAT", - пояснили в Держспецзв’язку.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУкібератакаSignalСили оборониДержспецзв'язокCABINETRAT
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Справа на 24 млн грн: На Миколаївщині затримали посадовця, який роками крав стратегічне пальне для ЗСУ
Надзвичайні події 01.10.2025 12:28:27
Справа на 24 млн грн: На Миколаївщині затримали посадовця, який роками крав стратегічне пальне для ЗСУ
Читати
Ситуація на фронті: на Покровському напрямку погода змінила правила гри
Війна 01.10.2025 12:13:29
Ситуація на фронті: на Покровському напрямку погода змінила правила гри
Читати
Влада, народ, чи ресурси Росії: На кого українці покладають відповідальність за слабку підготовку до повномаштабної війни
Суспiльство 01.10.2025 11:53:02
Влада, народ, чи ресурси Росії: На кого українці покладають відповідальність за слабку підготовку до повномаштабної війни
Читати

Популярнi статтi