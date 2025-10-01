Зеленський доручив провести повну перевірку обставин трагедії в Одесі після стихійного лиха

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічні наслідки стихійного лиха в Одесі, що забрало життя дев'яти людей, серед яких і одна дитина. Глава держави доручив провести повну перевірку дій місцевих служб та всіх обставин, які могли призвести до такого масштабу трагедії.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Розслідування причин трагедії

Наразі триває перевірка інформації щодо ще однієї особи, доля якої залишається невідомою. До рятувальних та відновлювальних робіт у місті залучені підрозділи ДСНС та Національної поліції.

Президент вже доручив віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі провести розслідування обставин, що передували трагедії.

«Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь», – зазначив Зеленський.

Ситуація з електропостачанням

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання, яке було порушене через негоду.

У ДТЕК повідомили, що внаслідок стихійного лиха наразі без світла залишаються 36,4 тисяч клієнтів у 28 селах і містах в Одесі та районі.

«За минулу добу енергетики повернули світло для 112 тис. родин в 188 населених пунктах Одещини. Станом на 08:00 1 жовтня тимчасово без світла залишаються 42 тис. клієнтів в 32 містах та селах. Найскладніша ситуація в Одесі, однак енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку», – йдеться у повідомленні компанії.

Червоний рівень небезпеки

ДСНС раніше оголосила в Одесі червоний рівень небезпеки через аномальну зливу та затоплення. В місті очікувалося понад 80 мм опадів. Стихійне лихо призвело до загибелі дев'ятьох людей, включаючи дитину, в Одесі та Одеському районі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що потужна злива в Одесі забрала життя родини з п’яти осіб.