Як температура їжі та напоїв впливає на здоров'я - дослідження

Нове дослідження, проведене в Університеті штату Сан-Дієго (SDSU), проливає світло на те, що температура їжі та напоїв може мати набагато глибший і більш далекосяжний вплив на здоров'я, ніж вважалося раніше. Результати, опубліковані у Британському журналі харчування, свідчать, що вживання холодних напоїв може бути пов'язане з підвищеною тривожністю, порушеннями сну та проблемами з травленням.

Холодні напої під прицілом

Дослідницька група під керівництвом професора Тяньїна Ву з SDSU проаналізувала дані понад 400 осіб з опитування щодо здорового старіння, вивчаючи можливі відмінності у впливі гарячої та холодної їжі та напоїв на самопочуття.

Традиційна медицина, як-от китайська та Аюрведа, давно вважає надмірне споживання холодної їжі шкідливим, проте в сучасних дієтичних рекомендаціях цей фактор здебільшого ігнорувався. Тепер експерти мають емпіричні докази.

Згідно з висновками, дорослі учасники азійського походження, які вживали більше холодних напоїв влітку, демонстрували:

підвищену тривожність;

порушення сну;

сильне відчуття ситості.

На противагу цьому, білі учасники, які пили більше гарячих напоїв взимку, мали:

менше депресії;

кращу якість сну;

менше проблем з травленням.

Ці кореляції були особливо виражені серед людей, які часто скаржилися на "холодні руки", що може бути ознакою зниженого кровообігу.

Прості речі мають значення

"Щось таке просте, як температура нашої їжі та напоїв, може мати значні наслідки для здоров’я", — підсумовує професор Тяньїн Ву.

Дослідження показує, що температура їжі може відігравати важливу роль у боротьбі зі зростаючою кількістю тривожних розладів, проблем зі сном та скарг на травлення.

Рекомендації: обмежити холодне

Хоча вчені наголошують, що необхідні подальші проспективні та інтервенційні дослідження для підтвердження динамічних ефектів, отримані дані вже мають практичне значення.

Людям, які страждають від тривожності, порушень сну або проблем із травленням, може бути доцільно свідомо обмежити споживання холодних напоїв та натомість обирати теплі альтернативи, особливо в холодну пору року. Цей простий вибір може стати невеликим, але важливим кроком до кращого самопочуття.