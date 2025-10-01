Дроновий шторм над Німеччиною: безпілотники зафіксовано над критичною інфраструктурою

Німецьке видання Bild повідомило про серію масових польотів безпілотників над об'єктами критичної інфраструктури в Німеччині, що викликало серйозне занепокоєння серед влади та служб безпеки.

Інциденти, які, за даними Bild, виявилися "більш вибухонебезпечними, ніж вважалося", були зафіксовані в районі міста Кіль. Дрони помітили в небі над низкою стратегічно важливих об'єктів, зокрема:

Університетською клінікою Кіля ;

Електростанцією ;

Будівлею місцевого парламенту ;

І навіть нафтопереробним заводом, який є ключовим постачальником палива для аеропорту Гамбурга.

Особливу увагу привертає той факт, що безпілотники спостерігалися і над територією суднобудівного концерну Thyssenkrupp, який має важливе значення для оборонної промисловості країни.

Польоти невпізнаних апаратів над настільки чутливими об'єктами порушують питання щодо безпеки та потенційної загрози, що походить від несанкціонованого збору інформації чи актів саботажу.

У світлі цих подій гостро постає питання правової бази для реагування на подібні інциденти. Як зазначає видання, наразі в Бундестазі лише готується закон, який має надати армії право збивати підозрілі безпілотники не тільки над військовими об'єктами, а й за їх межами. Нинішня законодавча база суттєво обмежує можливості силових структур щодо протидії дронам у цивільному повітряному просторі.

Ситуація залишається під контролем правоохоронних органів, які з'ясовують, хто стоїть за цими масовими та скоординованими польотами безпілотників.

Раніше стало відомо, що атаки дронів обвалили третину нафтопереробки РФ: "Історично безпрецедентна" криза на ринку пального.