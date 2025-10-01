Обговорення серед провідних політиків Європейського Союзу стрімко змістилися до питання про те, як найкраще використати 140 мільярдів євро заморожених російських активів для підтримки України у війні проти Росії. Ключовим пріоритетом стає ідея дозволити Києву купувати на ці кошти зброю, причому саме європейського виробництва, пише видання Politico.

Цей напрямок знаменує собою різкий розворот у політичних колах. Протягом багатьох років аргументи про необхідність залишити заморожені кошти недоторканими, використовуючи лише відсотки на допомогу Києву, домінували. Тепер же європейські лідери схиляються до ідеї надання Україні так званого "репараційного кредиту" під нульовий відсоток.

Кредит під європейську зброю

Такий кредит має гарантувати, що гроші будуть використані для закупівлі озброєнь у європейських виробників.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала цю ідею: "Нам потрібне більш структурне рішення для військової підтримки, і саме тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, заснованого на заморожених російських активах. Ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, гарантуючи, що частина кредиту буде використана для закупівель у Європі та разом з Європою".

Ініціатива канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, щоб зобов'язати Україну використати кредит саме для закупівлі зброї, виробленої в ЄС, а не на відновлення інфраструктури, отримала широку підтримку серед країн-членів. Хоча Франція залишається обережною щодо юридичних аспектів кредиту, вона також підтримує ініціативу Мерца про спрямування фінансування на європейське озброєння.

Додаткового імпульсу дискусії надав лист від Швеції та Фінляндії, які виступили за використання 140 мільярдів євро як кредиту для "сприяння європейській безпеці та обороноздатності за рахунок подальшої інтеграції України в європейське співробітництво".

Юридичні та політичні перешкоди

Кульмінації дискусії очікують на неформальному саміті лідерів ЄС у Копенгагені. Обговорення точитимуться навколо того, як витратити санкційні російські гроші, не допустивши при цьому вето з боку Угорщини та Словаччини, які вважаються близькими до Кремля.

Заступники міністрів фінансів ЄС наразі працюють над "креативною" фінансовою схемою для фінансування кредиту. Однак, залишаються серйозні камені спотикання:

Юридична стійкість: Особливо Бельгію турбує, чи витримає юридична аргументація Комісії щодо вилучення коштів перевірку в суді. Політичне вето: Велике питання полягає в тому, чи зможе Брюссель використати грудневу заяву лідерів ЄС, щоб змінити правила затвердження санкцій з одностайності на кваліфіковану більшість, що дозволить виключити Будапешт і Братиславу з процесу ухвалення рішень.

Таким чином, Європа стоїть на порозі потенційно безпрецедентного рішення щодо російських активів, яке може суттєво посилити військову підтримку України та зміцнити європейську оборонну промисловість.