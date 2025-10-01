Уряд США зупинив роботу: розпочався шатдаун

Уряд Сполучених Штатів Америки зупинив свою роботу. Опівночі (за місцевим часом) Конгрес США не зміг узгодити законопроєкт про фінансування, що спричинило так званий шатдаун (призупинення роботи федерального уряду).

За даними Bloomberg, це перше закриття уряду США за майже сім років і третій шатдаун за два строки президентства Дональда Трампа.

Що означає шатдаун?

Під час шатдауну більшості держустановам заборонено витрачати гроші на фінансування, і вони змушені призупинити свою діяльність. Як наслідок, більшість федеральних держслужбовців відправляють у неоплачувані відпустки.

Робота продовжується лише в тих службах, які вважаються "життєво необхідними" для безпеки та захисту життя, наприклад, національна безпека, охорона правопорядку та певні медичні служби.

Конгрес тепер має терміново знайти компроміс і ухвалити закон про фінансування, щоб відновити повноцінну роботу уряду.

