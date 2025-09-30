Пентагон на порозі кризи: Нова оборонна стратегія міністра Гегсета викликає хвилю критики

У Пентагоні назріває серйозна криза через нову Національну оборонну стратегію (NDS), запропоновану міністром війни Пітом Гегсетом, — повідомляє The Washington Post. Головні положення документа викликали значне обурення як всередині військового відомства, так і серед ключових союзників Сполучених Штатів.

Зсув фокусу: Внутрішні загрози замість Китаю

Основна критика стратегії зосереджена на її незвично сильному акценті на внутрішніх загрозах та пріоритетах, які раніше не домінували в оборонному плануванні. Значна частина документа присвячена зміцненню кордонів США, протидії нелегальній міграції, вторгненням, наркоторгівлі та контрабанді людей.

Натомість, оглядачі та військові чиновники висловлюють занепокоєння через недостатню концентрацію на виклику з боку Китаю. Хоча частина стратегії присвячена Пекіну, вона головним чином розглядає його в контексті потенційного конфлікту навколо Тайваню. Критики вказують на те, що КНР продовжує нарощувати військову міць у Тихоокеанському регіоні, а новий курс Пентагону може бути хибним у світлі геополітичних реалій.

Скорочення генералітету та занепокоєння союзників

Стратегія Гегсета також передбачає амбітні та суперечливі внутрішні реформи:

Скорочення генералів та адміралів на 20% .

Перегляд структури командувань.

Ці наміри викликали значну стурбованість серед союзників США, особливо у Європі. На тлі триваючої повномасштабної війни росії та регулярних порушень повітряного простору НАТО, потенційне зменшення присутності сил США у країнах Європи сприймається як ослаблення стримування та регіональної безпеки.

Партійність та критика попередньої адміністрації

Документ відрізняється від попередніх стратегій більшою політичною та партійною ангажованістю. Стратегія прямо критикує адміністрацію Джо Байдена за нібито ослаблення армії, що є незвичним для офіційних оборонних документів.

Очікується, що внутрішній опір та скептицизм союзників лише посилюватимуться, ставлячи під питання реалізацію стратегії та створюючи небезпечний прецедент розколу всередині найвищого військового керівництва країни.