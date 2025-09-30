﻿
Спорт

Шорт-лист ФІДЕ: українка Анна Музичук серед найкращих шахісток світу

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) оприлюднила рейтинг-лист станом на 1 жовтня 2025 року.

Місце у топ-10 списку у жінок зберігає українка Анна Музичук, яка із коефіціентом 2525 займає 8-му позицію серед найкращих шахісток світу, передає Укрінформ.

Її молодша сестра Марія Музичук (2484) утримує 13-й рядок. Юлія Осьмак (2478) йде 19-ю, Анна Ушеніна (2407) - 39-ю, Інна Гапоненко (2340) - 100-ю.

Жіночий рейтинг продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2617).

У чоловіків упевнено лідирує норвежець Магнус Карлсен (2839).

До першої світової сотні входять три шахісти України: 48. Ігор Коваленко (2669), 59. Павло Ельянов (2657), 93. Руслан Пономарьов (2633).

Нагадаємо, 26 вересня - 6 жовтня в місті Рабац (Хорватія) проходить індивідуальний чемпіонат Європи з шахів.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Новини спортуАнна Музичукшахірейтинг ФІДЕ
