З Гази евакуювали 48 українців, серед них - 16 дітей

30 вересня команда Головного управління розвідки Міноборони та Міністерства закордонних справ провели надскладну операцію з евакуації групи українців та палестинців із сектора Гази. Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Літак із групою українців приземлився в аеропорту столиці Молдови, звідки людей автобусами перевезуть в Україну.

– Півтора місяця ми з п’ятьма дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили ― поїдемо додому. Я родом з Полтавщини ― там живе моя мама, ― розповіла пані Людмила.

У результаті евакуаційної місії з Гази вдалося врятувати 57 осіб, з них 48 громадян України ― 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також із Гази вивезли дев’ять палестинців ― членів сімей громадян України.

До місії долучилися посольство України в Ізраїлі, посольству України в Йорданії, а також Молдова та авіакомпанія SkyUp.

У ГУР наголошують, що громадяни України у секторі Гази, які хочуть виїхати, мають звернутися до посольства України в Ізраїлі за телефоном: (+972) 54 667 67 82. Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38-044-238-16-57.