Водій, який жорстоко побив велосипедиста, залишився на свободі, його підозрюють також у корупції на армії

Підприємцеві, який у Києві побив велосипедиста, що зробив йому зауваження щодо паркування на велодоріжці, призначили запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомила столична прокуратура.

Таке рішення суд ухвалив попри те, що прокурор просив обрати 44-річному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Саме тому прокуратура оскаржуватиме цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

Тим часом «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах написала , що нападником виявився 44-річний Олександр Хілик, який уже фігурує в іншій справі.

Він є обвинуваченим у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони на 25 мільйонів гривень. Його компанія «ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП» у 2022 році отримала 25 мільйонів гривень з бюджету на постачання одягу для військових, проте слідство запідозрило ознаки розтрати коштів.

Суд тоді відпустив Хілика під особисте зобов'язання. Нині справа на стадії долучення письмових доказів та початку дослідження фактичних особливостей. Наступне засідання Деснянського райсуду призначили на 10 жовтня.

Днями на вулиці Межигірській у Києві водій Mercedes припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух велосипедисту. Через це чоловік зробив зауваження водієві, а той у відповідь декілька разів ударив його в голову.