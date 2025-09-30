Підозри в корупції так налякали посла ПАР у Франції, що він викинувся з 22 поверху

Посол Південної Африки у Франції Наті Мтетва, якого розшукували з 29 вересня, стрибнув з 22-го поверху паризького готелю.

Про це пише Le Parisien.

Як зазначила прокуратура Парижа, тіло політика знайшли наступного дня після зникнення «прямо над готелем Hyatt», що розташований на площі Порт-Майо. Вважається, що 58-річний дипломат стрибнув з 22-го поверху чотиризіркового готелю.

Правоохоронці вже розпочали розслідування смерті.

Про зникнення Наті Мтетви повідомила його дружина, яка вказала, що отримала від нього «тривожне повідомлення ввечері», зазначили в прокуратурі.

Згідно з попередніми даними, його телефон востаннє дзвонив близько 15:00 у понеділок поблизу Булонського лісу в Парижі. Побоюючись можливого самогубства, поліція за підтримки кінологічної групи обшукала ліс на заході французької столиці.

Наті Мтетва почав працювати як дипломат у Франції в лютому 2024 року. Він також був постійним делегатом Південної Африки в ЮНЕСКО. Відомий політик розпочав свою кар'єру в боротьбі профспілок проти апартеїду. Потім він працював у парламенті, а згодом очолював різні міністерства. Зокрема, з 2009 до 2014 року Мтетва працював міністром поліції при колишньому президенті ПАР Джейкобі Зумі.

Новина про загибель Мтетви надійшла після того, як президент ПАР Сіріл Рамафоса відсторонив від посади свого ключового союзника - міністра поліції Сензо Мчуну. Відставка сталась після скандальних звинувачень у корупції та політичному втручанні в роботу поліції.

19 вересня комісар поліції східної провінції Квазулу-Натал заявив на слуханні судової комісії, що Мтетва втручався в справу ексначальника відділу кримінальної розвідки. Журналістам невідомо, чи мав посол з'явитися перед комісією.