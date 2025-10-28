Масштабна оборудка: посадовців Держспецзв’язку викрито на розтраті 90 млн грн на закупівлі дронів

НАБУ та САП викрили масштабну оборудку, організовану посадовцями Держспецзв’язку разом із представниками приватних компаній під час закупівель безпілотників для Сил оборони.

Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро.

Після внесення змін до держбюджету у 2023 році Держспецзв’язку отримало 30 млрд грн на придбання БпЛА.

За версією слідства, керівник одного з департаментів відомства розробив план розтрати частини цих коштів.

За цим планом, закупівля дронів мала відбуватися за завищеними цінами через заздалегідь визначені компанії.

Для забезпечення перемоги на тендерах залучали підконтрольні фірми, що створювали видимість конкуренції, а також використовували сфальсифіковані маркетингові дослідження.

– Таким чином, у травні-вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн, – повідомили у НАБУ.

Учасники схеми вивели ці кошти на рахунки підконтрольних компаній, у тому числі за кордоном.

Завдяки оперативним діям детективів і прокурорів накладено арешт на понад $4 млн, розміщених на рахунках закордонних компаній, а також на 17 млн грн – в Україні.

Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних фірм уже повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

ForUA нагадує, у серпні НАБУ і САП повідомили про підозру учасникам іншої організованої злочинної групи, яка також була причетна до корупційної схеми під час закупівлі безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Серед підозрюваних – народний депутат, колишній очільник Луганської ОВА та командир військової частини Національної гвардії України.