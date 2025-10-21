﻿
Схема на 56 млн грн: екскерівницю ДПС Дніпропетровщини обвинувачують у зловживанні владою

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо колишньої керівниці Державної податкової служби в області та чотирьох її підлеглих. Обвинуваченим інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що екскерівниця податкової організувала злочинну групу, до якої залучила керівників підрозділів служби. Вони допомагали фіктивним та ризиковим підприємствам ухилятися від сплати податку на додану вартість.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, посадовці свідомо перешкоджали блокуванню діяльності таких підприємств. Це дозволяло їм проводити операції з товарами без сплати ПДВ та уникати блокування податкових накладних.

Унаслідок цих дій держава зазнала збитків на суму 56 мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві.

 Автор: Сергій Ваха

