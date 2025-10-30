﻿
Полiтика

Кабмін оновив керівництво: нові заступники міністра юстиції та голови Державіаслужби

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, призначивши нових посадових осіб на керівні посади. Також відбулося одне звільнення.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ключові призначення

Згідно з ухваленими рішеннями, Кабінет Міністрів України затвердив такі призначення:

  • Бадахов Юрій Назірович — призначений заступником міністра юстиції України.

  • Ярошенко Віталій Анатолійович — обійняв посаду заступника голови Державної авіаційної служби України.

Кадрові зміни: Звільнення

У межах кадрових змін також відбулося звільнення:

  • Банчук Олександр Анатолійович — звільнений з посади заступника міністра юстиції України.

Ці рішення набувають чинності відповідно до встановленого законодавством порядку.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Кабінет МіністрівДержавіаслужбамінюсткадрові зміни
Популярнi статтi