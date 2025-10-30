Кабмін оновив керівництво: нові заступники міністра юстиції та голови Державіаслужби

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, призначивши нових посадових осіб на керівні посади. Також відбулося одне звільнення.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Ключові призначення
Згідно з ухваленими рішеннями, Кабінет Міністрів України затвердив такі призначення:
-
Бадахов Юрій Назірович — призначений заступником міністра юстиції України.
-
Ярошенко Віталій Анатолійович — обійняв посаду заступника голови Державної авіаційної служби України.
Кадрові зміни: Звільнення
У межах кадрових змін також відбулося звільнення:
-
Банчук Олександр Анатолійович — звільнений з посади заступника міністра юстиції України.
Ці рішення набувають чинності відповідно до встановленого законодавством порядку.Автор: Галина Роюк