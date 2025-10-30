Колишній керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький зможе вийти з-під варти після того, як за нього внесли заставу у розмірі 13,7 млн гривень.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

Кудрицького відправили під варту на два місяці із можливістю внести заставу напередодні. Під час судового засідання одразу кілька народних депутатів висловили готовність взяти його на поруки.

Водночас прокурор заявив, що, на думку слідства, підозрюваний може переховуватися, і, маючи трьох дорослих дітей, потенційно здатен виїхати за кордон.

21 жовтня Державне бюро розслідувань провело обшуки у Кудрицького. За словами правоохоронців, слідчі дії здійснювались у межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та привласнення коштів державної компанії.

28 жовтня стало відомо, що працівники ДБР затримали Кудрицького у Львівській області. Йому та бізнесмену Ігорю Гринкевичу, якого звинувачують у постачанні неякісного одягу ЗСУ, оголосили підозру в шахрайському заволодінні коштами Укренерго.

Ексочільник Укренерго відкинув звинувачення та заявив, що підписав лише один документ від імені компанії, а інших доказів його причетності до заволодіння коштами немає. Він назвав підозру абсурдною.