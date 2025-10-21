На Тернопільщині група лікарів наживалася на військових

На Тернопільщині викрили групу лікарів, які систематично наживалися на військовослужбовцях та за грошову винагороду обіцяли надати «потрібний» діагноз, аби перевестися до тилових підрозділів.

Про це у "Фейсбуці "повідомила Військова служба правопорядку у ЗСУ.

«На Тернопільщині працівники Нацполіції у взаємодії з військовими правоохоронцями викрили групу лікарів, які систематично наживалися на військовослужбовцях. За грошову винагороду лікарі обіцяли надати «потрібний» діагноз, що дозволяв би їм перевестися до тилових підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у межах кримінального провадження правоохоронці провели дев’ять обшуків у домівках, робочих кабінетах та автомобілях лікарів. Вилучено понад 1,3 млн грн у різних валютах: 19 827 доларів США, 7365 євро, 900 польських злотих, 60 фунтів стерлінгів та 58 500 грн. За попередніми даними, це може бути лише частина корупційної схеми, яка діяла тривалий час.

За інформацією пресслужби, фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших причетних осіб і перевіряють масштаби завданої шкоди.

Як повідомляв Укрінформ, тернопільські поліцейські затримали групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно.