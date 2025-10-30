У Києві оголошено I рівень небезпеки: в чому причина

У столиці та по всій території Київської області оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через різке погіршення погодних умов. Головною причиною є сильні пориви вітру, які можуть створити значні проблеми для життєдіяльності регіону.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Причина: Небезпечні пориви вітру

За прогнозами фахівців, небезпечні метеорологічні явища утримуватимуться у столичному регіоні майже дві доби:

«До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться у офіційному прогнозі.

Можливі наслідки та ускладнення

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на функціонування міста та області:

Енергетика та комунальне господарство: Можливі ускладнення у роботі підприємств енергетичного комплексу та комунального господарства (обриви ліній електропередач, падіння дерев).

Транспорт: Очікуються ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Заклик до обережності

Мешканців Києва та області закликають дотримуватися максимальної обережності під час перебування на вулиці:

Тримайтеся подалі від рекламних щитів та легких конструкцій.

Уникайте перебування поблизу ліній електропередачі.

Не паркуйте автомобілі та обходьте великі дерева.

