У Києві оголошено I рівень небезпеки: в чому причина

У столиці та по всій території Київської області оголошено I рівень небезпечності (жовтий) через різке погіршення погодних умов. Головною причиною є сильні пориви вітру, які можуть створити значні проблеми для життєдіяльності регіону.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Причина: Небезпечні пориви вітру
За прогнозами фахівців, небезпечні метеорологічні явища утримуватимуться у столичному регіоні майже дві доби:
-
«До кінця доби 30 жовтня та впродовж доби 31 жовтня очікуються пориви вітру 15-20 м/с», — йдеться у офіційному прогнозі.
Можливі наслідки та ускладнення
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на функціонування міста та області:
-
Енергетика та комунальне господарство: Можливі ускладнення у роботі підприємств енергетичного комплексу та комунального господарства (обриви ліній електропередач, падіння дерев).
-
Транспорт: Очікуються ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Заклик до обережності
Мешканців Києва та області закликають дотримуватися максимальної обережності під час перебування на вулиці:
-
Тримайтеся подалі від рекламних щитів та легких конструкцій.
-
Уникайте перебування поблизу ліній електропередачі.
-
Не паркуйте автомобілі та обходьте великі дерева.
