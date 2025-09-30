На митниці виявили схему на 300 мільйонів

НАБУ та САП направили до суду справу злочинної організації на Чернівецькій митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту, чим завдали державі майже 290 млн. грн. збитків.

До складу злочинної організації входили чинні та колишні службовці чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради, а також представники місцевого бізнесу, повідомляє НАБУ.



Зловмисники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

Службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Наразі стосовно чотирьох членів злочинної організації ВАКС ухвалив обвинувальні вироки шляхом затвердження угод про визнання винуватості. На їх виконання засуджені перерахували до державного бюджету та на допомогу ЗСУ близько 180 млн. грн.

Нагадаємо, НАБУ завершило слідство в справі "яєць по 17 гривень" від Міноборони.

Фото: НАБУ.