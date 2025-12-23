Запити AfD щодо оборони Німеччини викликали підозри у сприянні Кремлю

Ультраправий німецький політик Рінго Мюльманн, представник партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), виявляв активний інтерес до отримання й оприлюднення інформації, яка, на думку його опонентів, може становити цінність для російських спецслужб. Про це повідомляє Politico.

За даними видання, користуючись статусом депутата парламенту федеральної землі Тюрінгія, Мюльманн неодноразово звертався до регіонального уряду з детальними запитами щодо систем протидії безпілотникам, роботи поліції з виявлення дронів, а також транспортування західної військової допомоги до України.

Зокрема, лише в один день у червні він подав вісім запитів, присвячених темі безпілотників і можливостям правоохоронних органів щодо протидії дроновим загрозам, які вважаються інструментом шпигунства.

Politico зазначає, що подібні запитання з боку законодавців AfD на регіональному та федеральному рівнях викликали різку критику з боку центристських партій. Вони звинувачують ультраправих у спробах через парламентські механізми добувати чутливу інформацію, яку Москва могла б використати як у війні проти України, так і в межах гібридних операцій проти Європи.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр заявив виданню, що його насторожив «надзвичайний інтерес» AfD до критичної інфраструктури та безпекових структур, особливо у контексті протидії гібридним загрозам. Він наголосив, що питання геополітики та оборони не належать до компетенції земельного парламенту.

Сам Мюльманн у коментарі Politico заперечив звинувачення у роботі «в інтересах Росії». За його словами, хоча міністри зобов’язані відповідати на парламентські запити, вони не повинні розкривати секретну чи конфіденційну інформацію, яка може зашкодити національній безпеці. Якщо ж така інформація стає публічною, відповідальність, на його думку, лежить на посадовцях, які її розкрили.

Голова спеціального комітету Бундестагу з контролю за діяльністю розвідслужб Марк Генріхманн зазначив, що навіть без прямого розголошення секретних даних російські спецслужби можуть отримати корисну інформацію, аналізуючи велику кількість і різноманітність запитів AfD. У сукупності вони можуть дозволити скласти уявлення про маршрути постачання допомоги та військових товарів до України.

Лідери «Альтернативи для Німеччини» регулярно висловлюють позиції, вигідні Кремлю, зокрема виступають за відновлення економічних зв’язків із Росією, імпорт газу та припинення військової допомоги Україні. Водночас партія відкидає звинувачення у спробах передавати конфіденційну інформацію Москві.

За аналізом Spiegel, із 2020 року фракції AfD в земельних парламентах подали понад 7 тисяч запитів, пов’язаних із безпекою, що більше, ніж у будь-якої іншої партії. У Тюрінгії, де спецслужби визнали AfD екстремістською організацією, на її депутатів припадає майже 70% усіх парламентських запитів у цьому скликанні. У Бундестазі частка запитів AfD перевищує 60%.