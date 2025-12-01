﻿
Війна

ЗСУ тестують нове озброєння для протидії КАБам та нарощують спроможності ППО

Збройні Сили України розпочали випробування нового озброєння, спеціально розробленого для знищення ворожих керованих авіаційних бомб (КАБ). Тестування відбувається в рамках комплексних заходів з нарощення спроможностей протиповітряної оборони (ППО) та розвитку безпілотних систем для ефективної протидії масованим ракетно-дроновим ударам.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ за підсумками щомісячної наради з розвитку спроможностей українських військ.

Під час наради Генштабу обговорювався широкий спектр питань, серед яких:

  • Нові засоби протидії КАБам та дронам. Значну увагу приділили впровадженню новітніх видів озброєння, бойових модулів та роботизованих комплексів. Зокрема, йшлося про ударні БпЛА та дрони-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси та бойові модулі на роботизованих опорних пунктах. Також обговорювалися додаткові заходи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

  • Підвищення ефективності ППО. Учасники наради проаналізували заходи, які застосовує ворог для підвищення ефективності своїх засобів повітряного нападу. Зазначається, що противник застосував 138 реактивних "гераней", більшість із яких була знищена українською ППО.

  • Успішна протидія КАБам. Українські військові вже вживають заходів для зниження ефективності російських КАБів: лише у вересні-листопаді зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил було знищено до 100 таких авіабомб.

  • Підготовка фахівців. Обговорювалися питання підготовки військових фахівців у закладах військової освіти.

Заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Шевченко підкреслив, що ефективність впровадження інновацій безпосередньо залежить від нарощення спроможностей українських військ.

Окрім цього, учасники наради підбили підсумки виконання завдань за попередній період, визначили основні проблеми та шляхи їх вирішення.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЗСУозброєнняппоКАБи
