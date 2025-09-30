Неочікувана знахідка: Середньовічні прикраси виявили у секонд-хенді (Фото)

У канадському місті Чиллівак (провінція Британська Колумбія) відбулася незвичайна археологічна знахідка: у магазині секонд-хенду виявили старовинні ювелірні вироби, які, за попередніми оцінками, можуть належати до часів Середньовіччя або навіть Римської імперії. Про це повідомили в Музеї археології та етнології.

Історія почалася з того, що прикраси продавалися у магазині всього за 30 доларів. Їх помітив один із покупців, який мав знання в галузі археології. Він негайно звернувся до команди археологів Університету Саймона Фрейзера (SFU), які взялися за оцінку знахідок.

На експертизу передали 13 предметів: одинадцять перснів і два медальйони. Фахівці вважають, що ці артефакти можуть датуватися Середньовіччям або навіть періодом Римської імперії.

Наразі унікальні знахідки зберігаються у музеї SFU на кампусі в Бернебі. Детальне вивчення артефактів заплановано на 2026 рік і відбудеться в межах спеціалізованого курсу археології.