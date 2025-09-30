Букет Молдови: які пост виборчі «квіти» зібрала президентка Санду і чому це вкрай важливо для України

У сусідній Молдові у понеділок, 29 вересня завершився остаточний підрахунок голосів парламентських виборів, які пройшли днем раніше і які небезпідставно називають доленосними. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Цілком звичні для українців екзитполи у Молдові не проводять, тому результати парламентських виборів-2025, що відбулися у неділю, 28 вересня зʼявлялися поступово-порційно з опрацюванням протоколів тамтешньою Центральною виборчою комісією.

Після підрахунку 100% дільниць партія «Дія і солідарність» (PAS) чинної президентки країни Маї Санду отримала 50,16%. Натомість «Патріотичний блок» під керівництвом колишнього відверто проросійського президента Ігоря Додона набрав 24,19%. Блок «Альтернатива» має в активі 7,97%, партія «Демократія вдома» - 6,2%, а «Наша партія» - 5,62%. Принагідно зауважимо, що прохідний бар’єр для блоків згідно тамтешнього законодавства складає 7%, а для партій – 5%.

У сухому поствиборчому залишку партія пані Санду отримує одноосібну більшість у парламенті на кшталт тієї, що мала «Слуга народу» на виборах до ВР, які пройшли невдовзі після приголомшливої перемоги Володимира Зеленського в президентському електоральному марафоні.

Якщо аналізувати розклад мовою цифр, то картина виглядає наступним чином: партія президентки Санду отримала 55 багнетів (мінімальна більшість - 51) з 101 місця. Таким чином, PAS зберігає одноосібну владу і не буде змушена вдаватися до пошуків коаліційних союзників.

Нинішні вибори до законодавчого органу Молдови вважають надзвичайно важливими з точки зору євроінтеграційного шляху Кишинева, який тісно та безпосередньо пов’язаний з ідентичним рухом Києва. Як відомо, Україна та Молдова рухаються до Євросоюзу (ЄС) в одному пакеті. Крім того, і це не менш важливо – стабільний кордон з Молдовою є критично важливим для нас в умовах повномасштабної війни з путінською Росією. Навіть припустити страшно, які джокери отримала б Москва, якби перемогу (а вона виглядала не такою вже й нереальною) отримала проросійська сила Додона.

Власне, якщо говорити про Москву, то слід зазначити, що самі вибори пройшли на тлі звинувачень у «масовому втручанні Росії» перед голосуванням. Ці заяви, які спочатку робили сили безпеки Молдови, згодом повторила проєвропейська президентка Мая Санду і, більше того – озвучив з трибуни ООН під час нещодавньої ювілейної сесії Генасамблеї організації президент Зеленский. Нинішній очільник Банкової, як і Санду, говорячи про всюдисущу «руку Кремля», зауважив, що майбутнє сусідньої держави, яка межує з Україною та Румунією, перебуває під загрозою.

На щастя, політичної окупації Молдови Москвою зрештою не відбулося, хоча ризики були високими. Тамтешня виборча комісія повідомила, що явка склала трохи більше 52% - це трішки вище, ніж в останні роки.

Вирішальну роль у пост виборчому розкладі зіграли понад 270 тисяч виборців, які взяли участь у голосуванні у переважно прозахідній діаспорі. Градус напруги навколо голосування посилювався повідомленнями про замінування виборчих дільниць в Італії, Румунії, Іспанії, Сполучених Штатах, та інших країнах. Власне, факти мінувань фіксувалися і безпосередньо в Молдові.

Як відомо, Молдова має проросійський сепаратистський анклав Придністров’я вздовж кордону з Україною, де присутні російські війська. Мешканці цієї частини мають молдовські паспорти, але їм доводилося перетинати річку Дністер, щоб проголосувати.

Вищезгаданий Додон одразу після закриття виборчих дільниць виступив на національному телебаченні, заявивши, що його проросійські союзники з «Патріотичного блоку» виграли вибори, попри відсутність екзитполів і до оголошення будь-яких попередніх результатів. Подякувавши молдованам за голосування «в рекордній кількості», він закликав уряд PAS піти у відставку, а прихильників усіх опозиційних партій у понеділок опівдні вийти до парламенту, щоб «захистити свій голос». До слова, одній із партій у блоці Додона заборонили брати участь у виборах два дні тому через підозри в незаконному фінансуванні. Крім того, буквально напередодні голосування молдовська поліція повідомила про докази безпрецедентних намагань Росії поширювати дезінформацію та підкупати виборців. Десятки людей заарештували – їх звинуватили в поїздках до Сербії для проходження навчання зі стрільби та координації масових заворушень.

«Не можу не привітати Молдову та її лідерку Маю Санду з переломом та перемогою на парламентських виборах. Це цікавий урок для всієї Європи та нас, адже, російський сценарій вдалось переломити в силовий спосіб: зняття з реєстрації російської консерви, але так, щоб їх куплені та мобілізовані за російські гроші виборці ще могли голосувати, але їх голоси вже не рахувались наприкінці дня виборів, а також широке інформування виборців про російський вплив, в результаті чого, як буває, залучені до схем просто не йдуть голосувати. Якби Санду діяла, як на президентських виборах, коли молдовські правоохоронці розбирались з засобами впливу, то була б біда. Але зараз Молдова перемогла і збереже свій рух до ЄС та проукраїнську політику. Ну, і разом з Румунією, то вже знак, що дипломатичні заходи проти російського прямого втручання не діють, а демократії змушені себе захищати силою та законом», - зазначає голова правління Глобальної мережі національних спостерігачів за виборами (GNDEM) Ольга Айвазовська.

Якщо ж винести за дужки ключовий і глобальний підсумок – беззаперечну перемогу партії пані Санду, то слід звернути увагу і на несподіванку виборів. Зокрема, серед партій, що подолали прохідний поріг і увійшли до парламенту Молдови, несподівано виділилася політична сила Васіле Костюка «Демократія вдома». Зазначена політсила не належала до фаворитів запеклої в усіх сенсах виборчої гонки, однак змогла пройти 5% бар’єр і, за попередніми результатами, отримає шість місць у парламенті. Це робить її новим і вагомим гравцем у політичному житті сусідньої країни. «Демократія вдома» - партнер румунської партії AUR, до якої належить найпопулярніший нині політик цієї держави, лояльний до Росії Джордже Сіміон, який зазнав невдачі на президентських виборах цього року, але зберігає дуже вагомі політичні позиції. За кілька днів до виборів Сіміон у своїх соцмережах прямо закликав голосувати за «Демократію вдома» своїх прихильників, які мають молдавські паспорти.

Костюк є відкритим трампістом і він вельми скептично ставиться до нинішнього курсу Маї Санду на повну підтримку України. «Нам потрібно розібратися, до якої ноги Зеленського ми прив’язані», - заявив він в одному із нещодавніх інтерв’ю. За інформацією деяких румунських медіа, Костюк вів бізнес у Росії. Чи лишилися у нього наразі «хвости» в країні-агресорці достеменно невідомо.

До речі, якщо говорити про агресора, то там після оголошення виборів у Молдові піднялося ще те виття. «Наступний крок – коронація Санду», - зазначила представниця росМЗС Захарова. Пославшись на «оцінки самих молдаван», вона назвала електоральну кампанію «найантидемократичнішою за всі 34 роки незалежності республіки» (чия б корова мукала про демократію і виборчий процес – Ред). «У прагненні будь-яким шляхом зберегти владу правлячі кола та їхні європейські спонсори задіяли весь спектр тоталітарних механізмів – арешти та обшуки з метою усунення політичних конкурентів, закриття незалежних ЗМІ, насамперед російськомовних, позасудове переслідування незгодних», - зазначила Захарова, маючи при цьому нахабність розкритикувати рішення влади Молдови відмовити в акредитації російським, прости Господи, «спостерігачам».

Попри погрози ключового опонента президентки в обличчі проросійського Додона, свого Майдану йому влаштувати після «нечесних» виборів не вдалося. Водночас цей політ персонаж на немасштабному мітингу 29 вересня дав зрозуміти, що виборча історія ще не закінчена: «Доки усі наші скарги не будуть розглянуті, ми не визнаємо жодних виборів, тому що потрібно дочекатися результатів розгляду скарг. Спершу їх розгляне Центральна виборча комісія. Якщо вона відхилить, ми підемо до Апеляційного суду, далі до Верховного суду юстиції, а потім до Конституційного суду», - зазначив він, додавши, що діятиме строго згідно із законом. Тому наразі головне, щоби «опущені» черговою геополітичною поразкою кремлівські друзі Додона не звернули його з цієї стежки, хоча шанси щось змінити мінімальні – проросійська гра у Молдові, схоже, з тріском програна. На цьому наголошує, роблячи певний літературний акцент і екснардеп Верховної Ради, а нині популярний блогер Віталій Чепинога: «Тендітна й непевна з виду Мая Санду виявилися сильною й не простою жінкою. Вона ще не залізна леді Молдови, але впевнено прямує до цього статусу. Московитська авантюра з повернення Молдови до своєї орбіти ганебно провалилася. Це дуже важливо для загальних тенденцій на всьому пострадянському просторі. Цей звір потроху здихає. Своїми хвостами і лапами він розкинувся по всій колишній імперії. Але здихає він в Україні. Рахітична й потворна двоголова птаха більше не літатиме – годі!».