Три основні фактори ризику передчасної смерті назвали медики

Нове дослідження, проведене в Медичній школі Кека Університету Південної Каліфорнії, виявило три ключові кардіометаболічні фактори ризику , які значно збільшують імовірність передчасної смерті у людей з неалкогольною жировою хворобою печінки, відомою тепер як стеатотична хвороба печінки, пов'язана з метаболічною дисфункцією (MASLD) .

Результати дослідження, опубліковані в журналі Clinical Gastroenterology and Hepatology, вказують на те, що високий кров'яний тиск, переддіабет або діабет 2 типу та низький рівень холестерину ЛПВЩ (так званого «хорошого» холестерину) є найбільш актуальними загрозами для пацієнтів із цим найпоширенішим хронічним захворюванням печінки.

Гіпертонія виявилася несподівано серйозним ризиком

MASLD вражає майже третину дорослого населення світу і традиційно пов'язується з низкою метаболічних проблем, включаючи ожиріння, діабет 2 типу та високий кров'яний тиск. Дослідницька група проаналізувала дані 21 872 осіб із MASLD з Національного обстеження здоров'я та харчування (NHANES) за 1988–2018 роки, щоб з'ясувати, які з цих факторів мають найбільший вплив на загальну смертність.

Виявилося, що:

Високий кров'яний тиск (гіпертонія) збільшив ризик смерті на 39 відсотків. Діабет 2 типу та переддіабет – на 26 відсотків. Низький рівень ЛПВЩ – на 15 відсотків.

Співавтор дослідження Метью Дюквіч зазначив, що той факт, що гіпертонія пов'язана з вищим ризиком смерті, ніж діабет, був особливо несподіваним. Раніше саме діабет вважався найбільш критичною супутньою проблемою для пацієнтів із MASLD.

Ефект накопичення факторів

Дослідження також підкреслило небезпеку поєднання факторів. Для людей, які вже мали один кардіометаболічний фактор ризику, кожен додатковий такий фактор збільшував ризик передчасної смерті ще на 15 відсотків.

Щодо ожиріння, яке є найпоширенішим фактором ризику у пацієнтів із MASLD, експерти встановили, що його вплив на ризик смерті залежить від індексу маси тіла (ІМТ): чим вищий ІМТ, тим сильніший зв'язок із ризиком смерті.

Новий фокус для лікування

Авторка дослідження, доктор Нора А. Терро, підсумувала, що результати проливають нове світло на те, на чому слід зосередити зусилля з лікування MASLD.

«Чим більше ми розуміємо причини захворювань, тим краще ми можемо визначити тих, хто найбільше потребує втручання, та визначити пріоритети наших ресурсів для покращення результатів», – заявила доктор Терро.

Це дослідження може стати основою для більш цілеспрямованих стратегій лікування, які пріоритезують контроль артеріального тиску та рівня холестерину ЛПВЩ поряд із управлінням діабетом для пацієнтів із MASLD.

