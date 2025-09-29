Чистить зуби — рятуєш мозок: Вчені шокували відкриттям про новий фактор ризику хвороби Паркінсона

Міжнародна дослідницька група виявила прямий зв'язок між бактеріями ротової порожнини, що потрапляють у кишківник, та розвитком хвороби Паркінсона. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Communications, вказують на те, що належна гігієна ротової порожнини може стати новим інструментом у боротьбі з цим нейродегенеративним захворюванням.

Дослідники з Поханського університету науки і технологій (POSTECH) та Медичного коледжу Сеульського національного університету, а також експерти з Королівського коледжу Лондона, зосередили свою увагу на так званій «кишково-мозковій осі» та її ролі у хворобі Паркінсона.

Хоча попередні дослідження вже пов'язували мікробіоту кишківника з нейродегенеративними розладами, нове дослідження підтвердило, що саме певні бактерії ротової порожнини є значним фактором ризику.

Ключовий винуватець: Streptococcus mutans

Вчені виявили, що у пацієнтів із хворобою Паркінсона спостерігається підвищена концентрація ротової бактерії Streptococcus mutans у кишковій флорі. Ця бактерія відома тим, що викликає карієс.

Крім того, S. mutans виробляє фермент уроканатредуктазу (UrdA) та метаболіт імідазолпропіонат (ImP). Обидва ці елементи були виявлені у підвищених концентраціях у кишківнику та крові людей із хворобою Паркінсона.

Дослідники припускають, що імідазолпропіонат потрапляє в системний кровотік, досягає мозку і сприяє втраті дофамінергічних нейронів — ключовому елементу патології хвороби Паркінсона.

Експериментальне підтвердження

Експерименти на мишах підтвердили цю гіпотезу. Колонізація тварин бактерією Streptococcus mutans підвищила рівень ImP як у системному кровотоці, так і в мозку, спричиняючи симптоми, подібні до паркінсонізму.

Більше того, навіть введення лише метаболіту імідазолпропіонату викликало типові симптоми хвороби Паркінсона у тварин. Дослідження також встановило, що ці ефекти залежать від активації сигнального білкового комплексу mTORC1.

Надія на нові терапії

Професор Ара Кох, керівник дослідницької групи POSTECH, резюмував: «Наше дослідження дає механістичне розуміння того, як мікроби ротової порожнини в кишківнику можуть впливати на мозок і сприяти розвитку хвороби Паркінсона».

Ці результати відкривають нові перспективи для боротьби з хворобою. Вчені вважають, що вплив на кишкову мікробіоту та ретельна гігієна ротової порожнини можуть стати потенційними терапевтичними підходами для зниження ризику та уповільнення прогресування хвороби Паркінсона.

