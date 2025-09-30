З імовірністю 86% вже завтра, 1 жовтня, у Сполучених Штатах може розпочатися шатдаун (shutdown) — часткова зупинка роботи федерального уряду через відсутність фінансування. Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що переговори між демократами та республіканцями щодо фінансування не принесли результатів.

Переговори провалилися за лічені години

Крайній термін для ухвалення закону про фінансування — північ 30 вересня. Однак, незважаючи на зустріч президента Дональда Трампа з лідерами Конгресу, компромісу досягти не вдалося. Переговори відбулися лише за 36 годин до настання критичної позначки.

Камені спотикання: Obamacare та пільги

Сторони мають суттєві розбіжності щодо тимчасового фінансування:

Республіканці пропонують ухвалити законопроєкт, який забезпечить роботу уряду до 21 листопада без політичних вимог, даючи час для повноцінних переговорів.

Демократи висувають зустрічні вимоги: зберегти субсидії програми Obamacare, скасувати заплановані скорочення фінансування Medicaid та виділити додаткові $350 мільярдів на соціальні пільги.

Наслідки та погрози

У разі настання шатдауну, федеральні установи будуть змушені частково призупинити свою роботу. Неоплачувану відпустку (furlough) можуть отримати сотні тисяч федеральних службовців, чия робота не вважається "життєво важливою". Президент Трамп, зі свого боку, пригрозив масовими звільненнями, якщо бюджетна криза затягнеться.

Історія повторюється?

Варто зазначити, що останній шатдаун у США, який став найдовшим в історії країни, тривав з кінця 2018 до початку 2019 року. Тоді президентом також був Дональд Трамп.

Світові ринки та громадяни США з тривогою очікують, чи зможуть конгресмени та Білий дім знайти спільну мову до настання дедлайну, щоб уникнути чергової бюджетної кризи.

