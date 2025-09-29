﻿
Свiт

Міноборони Румунії отримало повідомлення про нові уламки дрона поблизу кордону з Україною

У Румунії виявили нові уламки безпілотника у східному повіті Тулча, розташованого неподалік від державного кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії.

Як зазначається, Міноборони Румунії отримало повідомлення про виявлення фрагментів безпілотника в районі каналу Сонтя Ноуе, що в повіті Тулча, у понеділок, 2 вересня.

– Команда, що складається з фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Прикордонної поліції, проводить дослідження на місці, а фрагменти будуть вилучені для експертного дослідження, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що це не поодинокий випадок, а подібні інциденти відбуватимуться все частіше, зважаючи на тенденції останніх тижнів у Польщі, Естонії та Данії.

За його словами, Росія може легко створювати проблеми, витрачаючи лише $10-20 тис. на один дрон.

На думку глави Міноборони Румунії, варто показати, що його країна є сильною та єдиною, інакше Москва завдаватиме багато шкоди.

Моштяну стверджує, що Румунія адаптувала законодавство для отримання можливості збивати ворожі дрони разом із союзниками з НАТО. Він зазначив, що це було непростим рішенням, але є дуже важливим кроком.

Водночас міністр оборони Румунії закликав країни Європи вкладати більше у засоби протидії дронам.

 Автор: Сергій Ваха

