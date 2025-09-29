﻿
Свiт

Угорщина заблокувала 12 українських медіа

Угорщина заблокувала 12 українських медіа

Угорський уряд заблокував на території країни низку українських видань. Це стало відповіддю на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про блокування повідомив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш у Facebook.

У середині вересня Україна заблокувала угорські сайти Origó та Demokratá. Цей крок було обґрунтовано тим, що вони регулярно поширювали російську пропаганду.

За словами Гуляша, Україна їх заблокувала, бо ці видання “наважилися критично висловлюватися про політику санкцій проти Росії, про військову підтримку України”, а також зображували ЄС і НАТО як роздроблені й неефективні організації.

– Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, таким чином вони не будуть доступні на території Угорщини, – написав він.

Будапешт запровадив дзеркальні заходи проти 12 українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від 29 вересня.

Серед них: ТСН, Hromadske, Oboz.ua, Українська правда, Європейська правда, NV, LB.ua, ІнсайдерІНФО, UAOnline.

Також до переліку потрапили й закарпатські видання: Анонс Закарпаття, Ungvar.uz.ua та Zakarpattya.net.ua.

В Україні доступ до низки угорських медіа в тимчасово обмежили після розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України від 8 вересня.

Крім вищезазначених Origó та Demokratá, були також заблоковані News-front, Hirlistazo, Bal-Rad, Szilaj Csiko, Vdtablog та Pravda Magyarorszag.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УкраїнаУгорщинаЗМІблокування
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Ставці обговорили далекобійні можливості України та проблеми з виробниками
Суспiльство 29.09.2025 18:01:59
На Ставці обговорили далекобійні можливості України та проблеми з виробниками
Читати
В ситуації з угорськими дронами Україна не повинна поводитися так, ніби є суверенною, - Орбан
Суспiльство 29.09.2025 17:05:43
В ситуації з угорськими дронами Україна не повинна поводитися так, ніби є суверенною, - Орбан
Читати
Зарубіжні країни долучаться до формування реєстру викрадених українських дітей
Війна 29.09.2025 16:45:40
Зарубіжні країни долучаться до формування реєстру викрадених українських дітей
Читати

Популярнi статтi