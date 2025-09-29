Угорщина заблокувала 12 українських медіа

Угорський уряд заблокував на території країни низку українських видань. Це стало відповіддю на заборону двох проросійських угорських видань в Україні.

Про блокування повідомив міністр канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш у Facebook.

У середині вересня Україна заблокувала угорські сайти Origó та Demokratá. Цей крок було обґрунтовано тим, що вони регулярно поширювали російську пропаганду.

За словами Гуляша, Україна їх заблокувала, бо ці видання “наважилися критично висловлюватися про політику санкцій проти Росії, про військову підтримку України”, а також зображували ЄС і НАТО як роздроблені й неефективні організації.

– Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні вводить дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, таким чином вони не будуть доступні на території Угорщини, – написав він.

Будапешт запровадив дзеркальні заходи проти 12 українських новинних порталів, які перестануть бути доступними на території Угорщини від 29 вересня.

Серед них: ТСН, Hromadske, Oboz.ua, Українська правда, Європейська правда, NV, LB.ua, ІнсайдерІНФО, UAOnline.

Також до переліку потрапили й закарпатські видання: Анонс Закарпаття, Ungvar.uz.ua та Zakarpattya.net.ua.

В Україні доступ до низки угорських медіа в тимчасово обмежили після розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України від 8 вересня.

Крім вищезазначених Origó та Demokratá, були також заблоковані News-front, Hirlistazo, Bal-Rad, Szilaj Csiko, Vdtablog та Pravda Magyarorszag.