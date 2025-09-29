В ситуації з угорськими дронами Україна не повинна поводитися так, ніби є суверенною, - Орбан

Премʼєр-міністр прорашистської Угорщини Віктор Орбан применшив значення інциденту з порушенням повітряного простору України угорськими дронами, сказавши, що наша країна "не є незалежною і суверенною".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.hu, про це Орбан сказав у подкасті Harcosok órája.

Орбан сказав, що Угорщина не має наміру нападати на Україну, а її президенту Володимиру Зеленському потрібно більше турбуватись про ситуацію на сході.

"Зараз не має значення, чи два, три, чи чотири угорські дрони перелетіли (кордон. – Ред.). Припустімо, що вони залетіли на кілька метрів, і що тоді? Україна не є незалежною, суверенною країною, ми її утримуємо, вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною", – сказав угорський премʼєр.

За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

Угорський премʼєр також риторично спитав, за чим Росія могла б шпигувати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, якщо лінія фронту пролягає на сході України.

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, на що в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

У суботу очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника, та опублікував зображення з його маршрутом "для сліпих угорських посадовців".

Угорський міністр закордонних справ відреагував твердженням, що це фейк і Україна так "дискредитує себе".

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."