Фонд «МІЛА» Олексія Юренка передав гуманітарну допомогу для центру радіаційної медицини, гематології та онкології

Благодійний Фонд «МІЛА» Олексія Юренка за підтримки французької асоціації з міста Сен-Сульпіс-Сюр-Лезе надав значну гуманітарну допомогу для Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології, інформує ForUА.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook засновник БФ «МІЛА» Олексій Юренко, ця допомога є надзвичайно потрібною для Центру. Серед переданого майна – постільна білизна, крісла колісні, різноманітні допоміжні засоби для реабілітації та спеціальний візок для миття лежачих пацієнтів.

«Щира подяка нашим французьким партнерам за солідарність і підтримку! А також – Никиті Алаторських за отримання допомоги. Разом ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує», – написав Олексій Юренко.

Передача цих важливих засобів допоможе покращити умови перебування та догляд за пацієнтами Центру, який спеціалізується на лікуванні складних захворювань.

Раніше Олексій Юренко та Благодійний Фонд «Міла» передали продуктові набори всім, хто потребує турботи та підтримки.