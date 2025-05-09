Олексій Юренко та Благодійний Фонд «Міла» передали продуктові набори всім, хто потребує турботи та підтримки

«У цей день ми вшановуємо всіх, хто постраждав у роки Другої світової війни, та згадуємо ціну миру.

Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка передав продуктові набори літнім людям, переселенцям і всім, хто нині особливо потребує турботи та підтримки.

Цього дня ми не просто пам’ятаємо, ми допомагаємо нашим співвітчизникам! Адже в єдності — наша сила.

Пам’ятаємо про тих, хто пережив жахи війни, і про тих, хто сьогодні знову стикається з її болем.

Фонд «МІЛА» — поруч із тими, хто потребує. Заради памʼяті. Заради миру», — написав у Facebook голова БФ «Міла» Олексій Юренко.