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Олексій Юренко та Благодійний Фонд «Міла» передали продуктові набори всім, хто потребує турботи та підтримки

Олексій Юренко та Благодійний Фонд «Міла» передали продуктові набори всім, хто потребує турботи та підтримки

«У цей день ми вшановуємо всіх, хто постраждав у роки Другої світової війни, та згадуємо ціну миру.

Благодійний Фонд «Міла» Олексія Юренка передав продуктові набори літнім людям, переселенцям і всім, хто нині особливо потребує турботи та підтримки.

Цього дня ми не просто пам’ятаємо, ми допомагаємо нашим співвітчизникам! Адже в єдності — наша сила.

Пам’ятаємо про тих, хто пережив жахи війни, і про тих, хто сьогодні знову стикається з її болем.

Фонд «МІЛА» — поруч із тими, хто потребує. Заради памʼяті. Заради миру», — написав у Facebook голова БФ «Міла» Олексій Юренко.

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Олексій Юренкопродуктові набориБФ "Міла"
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