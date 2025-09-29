Відомій блогерці повідомили про підозру в несплаті податків на 11 млн грн

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у місті Києві повідомили про підозру відомій блогерці Софії Стужук в ухиленні від сплати 11 млн грн податків.

Суть справи

За даними слідства, підозрювана протягом п'яти років отримувала на свої банківські рахунки значні кошти за розміщення реклами товарів у соціальних мережах. Проте ці доходи вона не вносила до податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичної особи, таким чином ухиляючись від сплати обов'язкових платежів.

Підстави для розслідування

Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який був ініційований співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального Кодексу України («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)»). Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

