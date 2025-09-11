Українців зобов’яжуть відкривати окремі рахунки для податків - подробиці

Уряд України пропонує законопроєкт №14025, який передбачає, що громадяни, які продають товари чи послуги онлайн або здають нерухомість в оренду, повинні відкривати окремі банківські рахунки, з яких автоматично сплачуватимуться податки. Виняток робиться для тих, хто здійснює не більше трьох продажів на суму до 2000 євро на рік.

Документ зобов’язує операторів цифрових платформ (OLX, Rozetka та ін.) ідентифікувати підзвітних продавців, перевіряти їхні дані та щороку подавати до Державної податкової служби (ДПС) звіти про їхні доходи.

Законопроєкт охоплює діяльність, пов’язану з:

- орендою нерухомості та транспортних засобів;

- наданням особистих послуг;

- продажем товарів через онлайн-платформи.

Для фізичних осіб-продавців передбачено пільгову ставку 5%, якщо:

- використовується окремий банківський рахунок;

- не залучають найману працю;

- не продають підакцизні товари;

- річний дохід не перевищує близько 6,7 млн гривень.

Банки зобов’язані передавати ДПС інформацію про операції на таких рахунках, а оператори платформ виконуватимуть роль податкових агентів.

Як повідомляло раніше ForUa, держава ловитиме доходи українців онлайн.