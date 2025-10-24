Вітамін K нового покоління відновлює нейрони у хворих на Альцгеймера і Паркінсона

Дослідники з Технологічного інституту Шібаура в Японії розробили потужні аналоги вітаміну K, які можуть стимулювати ріст нових нейронів і потенційно сповільнювати прогресування нейродегенеративних захворювань, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона, повідомляє Science Daily.

Нейродегенеративні хвороби виникають, коли нервові клітини поступово гинуть, що призводить до порушень пам’яті, когнітивних функцій та рухової активності. Сучасні ліки допомагають лише полегшити симптоми, але не зупиняють і не відновлюють втрату нейронів. Саме тому науковці шукають нові методи терапії, зокрема ті, що стимулюють диференціацію нейронів – процес формування нових нервових клітин.

Вітамін K, відомий своєю роллю у згортанні крові та здоров’ї кісток, останнім часом привертає увагу науковців через можливий вплив на розвиток та захист клітин мозку. Природні форми вітаміну K, як-от менахінон-4 (MK-4), не завжди достатньо потужні для регенеративної терапії.

Команда японських вчених створила 12 нових гібридних аналогів вітаміну K, поєднавши його з ретиноєвою кислотою, карбоксильною групою або метиловим естером, та перевірила їхню здатність стимулювати диференціацію нейронних клітин. Один із аналогів, який поєднує ретиноєву кислоту з метиловим естером, показав тричі сильніший ефект у формуванні нейронів порівняно з природним вітаміном K. Цю сполуку дослідники назвали Novel VK.

Дослідження також показало, що процес диференціації нейронів, який стимулює вітамін K, відбувається через метаботропні глутаматні рецептори (mGluRs), а саме через mGluR1. Молекулярне моделювання та дослідження показали, що Novel VK добре зв’язується з цим рецептором, а експерименти на мишах підтвердили, що препарат стабільно проникає через гематоенцефалічний бар’єр і підвищує концентрацію MK-4 у мозку.

Вчені зазначили, що результати відкривають нові можливості для створення препаратів, які можуть відновлювати нейрони і уповільнювати або навіть частково зворотно впливати на нейродегенеративні захворювання.

Зараз вчені сподіваються, що розроблені аналоги вітаміну K зможуть стати основою для клінічно значущих методів лікування людей із неврологічними розладами.