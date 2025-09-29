Вибори в Молдові: Партія Майї Санду здобуває переконливу перемогу

За результатами підрахунку понад 90% голосів на парламентських виборах у Молдові, партія президентки Майї Санду «Дія і Солідарність» (PAS) здобуває переконливу перемогу. Попередні дані свідчать про те, що проєвропейська сила знову матиме можливість самостійно сформувати уряд.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови, станом на ранок 29 вересня, PAS отримує близько 47% голосів. Цей результат дає партії значні шанси контролювати більшість місць у парламенті, продовжуючи курс на євроінтеграцію.

Розрив з Проросійською Опозицією

На другому місці з великим відставанням фінішує "Патріотичний блок", який підтримує проросійські позиції, з результатом близько 27%, повідомляє видання NewsMaker.md.

Третю сходинку посідає блок "Alternativa" із майже 9% голосів. Також до парламенту можуть потрапити менші політичні сили – "Democrația Acasă" та "Partidul Nostru", які подолали 6-відсотковий бар’єр.

Значення Голосів Діаспори

Ключову роль у забезпеченні більшості для PAS традиційно відіграють голоси діаспори. Експерти наголошують, що саме підтримка молдован, які проживають за кордоном, може остаточно закріпити необхідну більшість. За даними TV8.md, на виборах проголосували понад 200 тисяч громадян поза країною, переважна більшість яких віддала свій голос за проєвропейську силу.

Курс на Європу та Співпрацю з Україною

Вибори відбулися на тлі напруженої кампанії, яку супроводжували звинувачення у втручанні з боку Росії, включно з інформаційними атаками.

Аналітики сходяться на думці, що перемога PAS гарантує продовження курсу на євроінтеграцію та тісну співпрацю з Україною. Це розглядається як зміцнення західного флангу в регіоні та збереження стабільності на спільному кордоні.

Представники PAS вже прокоментували проміжні результати, заявивши, що партія "спробує більше слухати громадян і працювати на єдність суспільства", як пише TV8.md.