Свiт

Шлях до Європи чи назад до «совка»: Молдова сьогодні обирає парламент

У виборчих перегонах беруть участь 14 партій, 4 блоки та 4 кандидати-самовідвіженці. Прохідний бар'єр для партій становить 5%, для блоків – 7%, для незалежних кандидатів – 2%. Виборці обирають 101 депутата на 4 роки.

Очікується, що основна боротьба розгорнеться між проєвропейською партією «Дія та солідарність» (PAS) і проросійськими силами, а саме «Патріотичним блоком» колишнього екс-президента Ігоря Додона, до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце Молдови».

За день до виборів ЦВК усунула партію «Велика Молдова», яку очолює Вікторія Фуртуна. Вона відзначилася закликом анексувати Буджак на півдні Одещини, щоб Молдова отримала вихід до моря. ЗМІ називають її людиною олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві.

 «Молдова, наш спільний будинок, перебуває у небезпеці, і зараз важливий кожен із вас. Ви можете врятувати її своїм голосом... Ставки Москви дуже високі, тому вона вкачує ресурси у вибори у Молдові. Це не лише про нас — це про війну в Україні», – заявила Санду після того, як сама проголосувала.

ForUA зазначає, що напередодні парламентських виборів сайти держорганів Молдови зазнали кібератаків.

 Автор: Сергій Ваха

Молдовапарламентські вибориСандувійна в Україніагресія рфвиборчі перегони
