Україна закупить три інноваційні препарати проти важких форм онкології

Держпідприємство Медичні закупівлі України (МЗУ) на замовлення МОЗ уклало договір на закупівлю трьох інноваційних онкопрепаратів проти важких форм раку крові та молочної залози.

Ідеться про такі ліки, як палбоцикліб, інотузумаб озогаміцин і гемтузумаб озогаміцин, повідомляє МЗУ.

У МЗУ зазначили, що укладення договору означає, що українські пацієнти незабаром отримають доступ до міжнародних стандартів терапії, які раніше були малодоступні через їхню високу вартість.

Палбоцикліб – сучасний препарат для лікування поширеного раку молочної залози IV стадії у жінок у фазі постменопаузи. Це найпоширеніший вид онкології серед українок.

Інотузумаб озогаміцин – таргетний препарат проти агресивного раку крові (гострого лімфобластного лейкозу) у дорослих, який часто повертається навіть після лікування. Він дає пацієнтам шанс на ремісію і підготовку до трансплантації кісткового мозку.

Гемтузумаб озогаміцин – інноваційний засіб для боротьби з гострим мієлоїдним лейкозом у дорослих. У поєднанні з хіміотерапією він значно підвищує ефективність лікування.

У МОЗ пояснили, що закупівля цих інноваційних препаратів стала можливою завдяки використанню механізму договорів керованого доступу (ДКД).

ДКД – це сучасний інструмент, що дозволяє державі через прямі переговори з виробниками отримувати дорогі та інноваційні ліки за значно зниженими цінами порівняно з ринковими.

Механізм заснований на конфіденційності – виробник поставляє ліки за ексклюзивною договірною вартістю і в певних обсягах без відкриття публічної ціни.

Впровадження керованих закупівель відкриває доступ до сучасних схем терапії для тих, хто бореться з найнебезпечнішими формами онкології.

Раніше такі ліки були або взагалі недосяжними, або потребували величезних фінансових витрат, тепер же вони стануть безкоштовними.

Також ForUA нагадує, що пацієнти з онкологічними захворюваннями в Україні мають право на безкоштовну хімію та променеву терапію.