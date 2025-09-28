На Кіровоградщині 18 посадовців і підприємців підозрюють у збитках на 80 млн гривень

У Кіровоградській області очільники громад, депутати, підрядники та постачальники отримали підозри у зловживаннях, які завдали державі майже 80 млн грн збитків. Загалом ідеться про 18 осіб. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, виконавчий директор ПАТ «Гайворонський спеціалізований кар’єр» разом із головним інженером та маркшейдером підприємства незаконно видобував мігматит вибуховим способом. Збитки для довкілля оцінили у 43 млн гривень.

Колишній начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ Знам’янської РДА, за версією слідства, видав безпідставні будівельні паспорти, що дозволило фізичній особі отримати компенсацію за «зеленим тарифом» на 17,4 млн гривень.

Депутат Надлацької сільської ради Новоукраїнського району, як повідомили у прокуратурі, задекларував чуже майно на 4,4 млн гривень. А сільський голова Кетрисанівської громади здійснив незаконні виплати зарплат працівникам ради, через що збитки сягнули 3,5 мільйона.

Наразі тривають слідчі дії. Прокурори подали клопотання про обрання запобіжних заходів, арешт майна підозрюваних та їхнє відсторонення від посад.