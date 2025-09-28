Атака РФ по Запоріжжю: пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 21 постраждалий

Російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше вісім ударів, 21 постраждалий.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці одного з ударів.
«Вночі ворог завдав щонайменше вісім ударів по території міста Запоріжжя, починаючи з 1-ї години ночі і закінчуючи 5:30 ранку. Найбільше постраждалих на території Шевченківського району», - сказав Федоров.
У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Постраждали 16 людей, зокрема три дитини. Медики надають всім необхідну допомогу.
Продовжується рятувальна операція.
Наразі немає інформації, що в зруйнованих і пошкоджених квартирах є люди, але фахівці все перевіряють, додав Федоров.
Згодом Федоров повідомив про 21 постраждалого. Двоє - у важкому стані.
У Запоріжжі внаслідок російських ударів в ніч проти 28 вересня пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.
Фото Запорізької ОВААвтор: Сергій Ваха