Атака РФ по Запоріжжю: пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 21 постраждалий

Російські війська завдали по Запоріжжю щонайменше вісім ударів, 21 постраждалий.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці одного з ударів.

«Вночі ворог завдав щонайменше вісім ударів по території міста Запоріжжя, починаючи з 1-ї години ночі і закінчуючи 5:30 ранку. Найбільше постраждалих на території Шевченківського району», - сказав Федоров.

У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Постраждали 16 людей, зокрема три дитини. Медики надають всім необхідну допомогу.

Продовжується рятувальна операція.

Наразі немає інформації, що в зруйнованих і пошкоджених квартирах є люди, але фахівці все перевіряють, додав Федоров.

Згодом Федоров повідомив про 21 постраждалого. Двоє - у важкому стані.

У Запоріжжі внаслідок російських ударів в ніч проти 28 вересня пошкоджені 14 багатоповерхівок та 9 приватних будинків.