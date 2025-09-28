Міжнародний паралімпійський комітет відновив статус РФ та Білорусі

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) не продовжив відсторонення паралімпійських комітетів Росії та Білорусі, відновивши їхній статус.

Про це повідомляється на офіційному сайті МПК.

У суботу, 27 вересня, у Сеулі (Південна Корея) відбулося засідання Генасамблеї, де члени МПК проголосували проти продовження часткового відсторонення Росії та Білорусі.

Спершу на голосування виносили пропозицію про повне відсторонення Росії, проте 111 членів виступили за, 55 проголосували проти, а ще 11 утрималися. Отже, необхідної половини голосів не набрали.

Також не підтримали рішення про продовження часткового відсторонення паралімпійського комітету РФ.

Не підтримали й пропозицію про повне та часткове призупинення членства Білорусі.

Паралімпійським комітетам Росії та Білорусі повернуть повні права та привілеї членства у Міжнародному паралімпійському комітеті.

Це, ймовірно, означає, що російські параатлети знову зможуть виступати на змаганнях під прапором Росії.

Зазначимо, що в Україні чинним законодавством заборонено направляти національні збірні на турніри, де країни-агресори виступають під власною державною символікою та без дотримання принципу нейтралітету.