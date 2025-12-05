﻿
Економіка

Бельгія назвала умови використання російських активів

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що використання заморожених у Euroclear російських активів має базуватись на виконанні певних вимог.

"Поширюється багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск, але наші умови є розумними та конструктивними. Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками", - написав Де Вевер.

Він підкреслив, що використання заблокованих активів з Euroclear може мати негатитвні наслідки як для його країни так і для цілої Європи.

"Уряд завжди встановлював три чіткі умови для того, щоб навіть лише розглянути підтвердження такої операції. Перша умова – розподіл усіх ризиків. Бельгія ніколи не сприйме несення ризиків такої операції самотужки. Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій, штрафи за незаконну експропріацію можуть значно перевищувати вартість самих активів", - наголосив де Вевер, зазначивши, що гарантії повинні покрити з першого ж дня всі потенційні фінансові зобов'язання.

Другою умовою бельгійський прем'єр назвав ліквідність і захист від ризиків, вказавши що в Euroclear повинні бути наявні всі необхідні фонди на випадок, коли вони стануть потрібні. Де Вевер висловив сумнів, що ця війна закінчиться в класичному військовому сенсі, коли одна із сторін програє і втрачає активи.

Третьою вимогою було названо чесний розподіл витрат, який полягає, на думку Де Вевера, у тому, що всі держави-члени ЄС, які володіють російськими активами, а також ті, з-поза ЄС, які входять до "коаліції охочих", повинні брати участь у цій операції.

