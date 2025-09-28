﻿
Столиця

Наслідки вибухів у Києві 28 вересня: частково зруйновано п’ятиповерхівку, горять авто, є поранені

Вибухи в Києві лунали протягом ночі та ранку 28 вересня – РФ масовано атакувала столицю ударними дронами та крилатими ракетами. Зафіксовані руйнування та пошкодження у кількох районах, є поранені.

В результаті комбінованої атаки країни-агресора на Київ пошкоджено низку житлових і нежитлових об’єктів, а також автомобілі у кількох районах міста.

За даними представників столичної влади, на даний момент відомо про 5 постраждалих – всі госпіталізовані до лікарень.

Солом’янський район

Тут зафіксовано часткове руйнування 5-поверхового житлового будинку. Виникла пожежа, є троє постраждалих. Рятувальники локалізували пожежу і продовжують ліквідацію загоряння.

На другій локації – пошкоджено нежитлову будівлю. Наслідки уточнюються.

Також уламки впали на території приватного домоволодіння.

Святошинський район

В результаті падіння уламків БпЛА на двоповерхову нежитлову будівлю постраждала одна людина. Пожежа вже ліквідована.

Уламки іншого дрона впали на відкриту територію – без наслідків і постраждалих.

Голосіївський район

Падіння уламків дронів на двох локаціях у приватному секторі. Попередньо – без постраждалих.

Дарницький район

Уламки впали на автомобілі та на проїжджу частину, постраждалих немає.

Дніпровський район

Уламки БпЛА впали на припарковані автомобілі, без потерпілих.

ForUA нагадує, повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

 Автор: Сергій Ваха

